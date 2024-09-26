網紅醫生穿黑絲談兩性話題　博流量推銷藥品

內地近年愈來愈多醫生在社交及短片平台上分享醫學知識，惟出現一些偽裝醫生、「偽科普」、帶貨賣課博取流量的行為。有短片帳號常以兩性話題等引流，有些「醫生」出鏡時甚至穿吊帶裙、睡袍、緊身衣給網民派「福利」，博取流量的最終目的是推廣藥品，有帳號從6月至今已發布超過60條推薦藥物的影片。

內媒報道，本月上旬在短片平台上隨機選取24個醫生相關帳號調查發現，這批帳號中最高粉絲數達200萬，最低也超過10萬。全部帳號均通過短片平台認證，主頁顯示醫生真實名字、所在醫院與崗位。當記者向涉事醫院求證時，卻發現有部分醫生已被調走或查不到執業註冊資訊，甚至有醫院回覆沒有同名的醫生。

亦有醫生帳號密集推廣藥品，據內地官媒早前報道，醫生給保健品帶貨的抽佣能達到30%到60%。從事線上「達人」資源對接的王女士透露，維他命C、葉酸這類產品最多，吃了對人沒大影響，又可獲得可觀提成。記者獲取的某平台「健康科普領域」的膳稿報價單顯示，在該平台擁有3萬以上粉絲量的「醫生博主」每篇膳稿費用是1萬元人民幣（約1.1萬港元）。