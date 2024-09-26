科技園設高效能運算服務　用戶冀可縮短研發時間

近年人工智能技術發展迅速，應用層面愈見廣泛，對算力需求因而持續增加。科技園公司於將軍澳創新園（InnoPark）設立本港首個商用高效能運算服務（High-Performance Computing，HPC），本月初起正式投入運作，有服務用戶指，高效能運算服務有助減少研發成本及時間、縮短產品市場化時間、提高準確度等。科技園公司指，將持續提供最先進基礎設施和服務，助力本港走向「新型工業化」的方向。

新型工業常涉及大量數據的生成和收集，科研亦非常依靠演算法、大數據及高效運算能力。科技園公司於將軍澳創新園的先進製造業中心，設置高性能數據中心級伺服系統，向業界提供算力、加速工具及數據資源，是全港首個商用Al高效能算力集群，可大幅提高開發效率，供創科和科研機構共享，協助創新業界發掘商機和優化研發流程。科技園公司指，系統能支持超過300家AI及數據技術企業使用，會向客戶提供諮詢服務，以及度身訂造的預先訓練工具和跨行業數據。

系統使用英偉達（NVIDIA）的數據中心級伺服系統，提供世界級運算資源，英偉達香港人工智能技術中心總經理羅建民指，AI應用如訓練大型語言模型（LLM）需要大規模算力基建，以及從各處收集大量數據，科技園公司設高效能運算服務將可促進更多AI相關初創企業出現，並強化本港作為創科中心的地位。

高效能運算服務廣獲業界支持，目前有4個服務用戶。服務用戶之一、全境智能有限公司副總裁羊健智分享經驗，其企業研發AI健康指標測試，透過手機、平板電腦等即時掃描或自拍30秒，可準確量度心跳率、呼吸率、血壓等指標，過程中涉及大量影像數據，利用高效能運算服務可加速處理相關數據；目前企業與約100間保險公司、醫院等合作，向相關機構提供技術，包括富衞保險，只要使用相關程式就可利用技術進行健康測試。他指出，先進算力基建對AI發展至關重要，認為相關服務可節省AI應用的研發時間及資源、提高準確度，以及加快將相關產品推出市場。

另一試點用戶、從事「數字人」（digital human ）商業解決方案的Pantheon Lab總經理司徒栩兒則指，研發過程中對大數據訓練AI模型需求極大，計劃利用高效能運算服務改善核心技術，包括反應時間（response time）、可擴展性（scalability）、應用場景等。

此外，科技園公司亦於元朗創新園設微電子中心（Microelectronics Centre，MEC），將於今年開幕，從設計、原型製作到試產的端到端過程，為企業提供全面支持。科技園公司主席查毅超表示，公司配合《香港創新科技發展藍圖》，致力推動創新製造，把旗下3個工業邨重新定位為「創新園」，現時3個創新園的使用率已接近90%，公司將持續提供最先進的基礎設施和服務，以及推動企業合作夥伴、投資者、研究人員和科技企業之間的合作，以助合作夥伴取得成功、實現本港新型工業化的願景。