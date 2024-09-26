出售甲醛保鮮上色魚　商戶遭判刑罰款

最高人民法院、最高人民檢察院近日聯合發布一批危害食用農產品安全犯罪典型案例，當中有商販給小黃魚「上色」以提升外觀，也有生產商使用工業用甲醛溶液浸泡銀魚以延長存放時間。內地多部門自2021年起開展為期3年的專項行動，重點治理農藥獸藥殘留超標、違法使用禁限用物質等危害食用農產品安全問題，期間共批捕4,936宗危害食品安全犯罪案件8,593人，起訴逾1.85萬宗3.5萬人。

案例顯示，上海市公安機關前年1月聯合市場監督管理局執法時，發現陳某輝等28名個體戶為提升小黃魚外觀鮮度、增加銷量，使用「黃粉」溶液將小黃魚浸泡染色後對外銷售。經檢驗，上述小黃魚、「黃粉」、「黃粉」溶液中均檢出國家禁止在食品中添加的鹼性橙Ⅱ成分。陳某輝等11人最後被以生產、銷售有毒、有害食品罪，分別判囚6個月至1年不等，適用緩刑，並罰款1,000至4,000元（人民幣，下同，約1,100至4,400港元）。

另外，孫某結等人於2018年至2021年3月，為使其銷售的銀魚能在常溫下存放更長時間，使用工業用甲醛溶液浸泡銀魚後，銷售給江蘇省昆山市等地商販，銷售金額共逾129萬元（約145萬港元）。昆山市人民法院以生產、銷售有毒、有害食品罪判處孫某結有期徒刑11年，並罰款300萬元（約330萬港元）。孫的同夥劉某軍亦被判囚5年，罰款20萬元（約22萬港元）。