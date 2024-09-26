三隻羊公司直播帶貨涉不當宣傳　捱6894萬人民幣罰款

香港藝人曾志偉（中）、三隻羊公司的大楊哥（左）及小楊哥（右）現身月餅帶貨直播間。

針對網上早前反映合肥三隻羊網絡科技有限公司在直播帶貨中存在問題，包括出售未在香港產銷「香港美誠月餅」等，安徽省合肥市上周四（19日）成立聯合調查組。經過一周，合肥市聯合調查組周四（26日）通報，依據《行政處罰法》及《反不正當競爭法》等相關規定，擬決定對三隻羊公司沒收違法所得，同時罰款逾6,894萬元人民幣（約7,653萬港元）。

通報提及，三隻羊公司受廣東省廣州市美誠食品有限公司委託，直播推介「香港美誠月餅」時聲稱，「香港美誠是一家專門做高端月餅的大品牌，已經做了將近20多年」，並強調「美誠的、香港的、高端的月餅」等賣點，構成虛假、引人誤解商業宣傳行為。此外，三隻羊公司直播介紹「澳洲谷飼牛肉卷」時，在未獲取原切肉檢測報告情況下，僅根據委託方湖北鮮多裕網絡科技有限公司提供訊息推介，不過有關肉品實際為調製肉，有關行為構成虛假商業宣傳。

除了罰款，合肥市聯合調查組亦責令三隻羊公司暫停經營限期整改，承擔相關法律責任。針對在工作過程中失察失職單位及相關人員，紀檢監察部門將立案調查，依法依規嚴肅處理。

三隻羊公司回應稱，將全面接受聯合調查組調查處理意見及處罰結果，並願承擔相關法律責任；將按照《消費者權益保護法》及《網絡主播行為規範》等相關法律法規，全面開展公司內部整頓，依法經營，切實保護消費者合法權益。

內地手機應用程式抖音電商安全中心周四發公告稱，根據相關法律法規及《抖音電商創作者管理總則》，平台已處罰三隻羊公司。自上周六（21日）起，平台已停播三隻羊公司旗下帳號，後續將進一步敦促其積極整改，妥善解決相關消費者售後賠付事宜。