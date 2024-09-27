陽澄湖大閘蟹開捕　產量低於往年價格料漲

江蘇省蘇州市陽澄湖大閘蟹周三（25日）正式開捕，據陽澄湖大閘蟹行業協會數據顯示，預計今年大閘蟹產量約9,900噸，規格、品質較往年佳。而受前期高溫和後期颱風影響，今年陽澄湖大閘蟹產量略低，價格料略漲。

周三上午10時18分，今年蟹季的第一簍大閘蟹從湖中被捕撈上岸。數據顯示，全年大閘蟹產量當中，湖區圍網養殖區面積1.57萬畝，產量1,500噸左右；沿湖周邊高標準池塘養殖面積6.57萬畝，產量約8,400噸。蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞辦主任姚水生指出，為確保消費者能夠購買到正宗的陽澄湖大閘蟹，蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會發布了2024年陽澄湖大閘蟹農產品地理標誌新版防偽溯源專用標識。新標識採用了更先進的防偽技術，消費者可以通過蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會的公眾號進行防偽查詢。

在陽澄湖蓮花島養殖大閘蟹10多年的蟹農陸敏表示，從目前的捕撈情況來看，大部分大閘蟹還未成熟。現在大閘蟹的成熟率在30%至40%，主要跟今年湖區前期遭遇持續性高溫，後期又有颱風過境有關，導致大閘蟹的蛻殼速度較慢。陸敏表示，目前成熟母蟹最大約3兩重，成熟公蟹約3兩5，4兩的公蟹只有小量已成熟。他又指出，大閘蟹大批量的成熟預計要從10月10日開始，半斤的公蟹估計要到10月20日才成熟。