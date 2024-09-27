男子駕車抵汀九橋蹈海失蹤　凌晨屍浮深井海面

昨日(26日)晚上7時許，一名姓梁(47歲)男子，駕駛私家車至青衣汀九橋往九龍方向停在路肩，其後落車一躍而下跳落漆黑的大海中；有駕駛人士途經發現車內空無一人，懷疑有人跳橋，遂報案求助。救援船隻抵達上址海面搜救，政府飛行服務隊亦派出直升機協助。警員封鎖現場調查，並於車內檢獲遺書。據悉，梁男有情緒病紀錄。

至今日(27日)凌晨1時許，有市民在深井深慈街對開海面發現一具人形物體在海中漂浮，於是報案。救援船隻到場在海面發現一名男子，遂把其撈起，經檢查後證實已不治，人員將遺體載返深井污水處理廠上岸，經調查後，證實為早前跳汀九橋失蹤姓梁男子。

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