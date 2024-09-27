少女練啦啦隊舞蹈猝死　家屬質疑學校救援不當

雲南昆明市一名13歲少女上月底為開學典禮排練啦啦隊操表演節目時，突然猝死。家屬質疑孩子猝死疑因高強度訓練和悶熱天氣因素疊加所致，又在少女暈倒後，校方救援不當。家屬認為學校應負主要責任，但校方只願承擔20%責任，加上保險賠償共28萬元（人民幣，下同，約31萬港元）。家屬不接受此結果，雙方協商陷入僵局。

少女朱歡（化名）就讀於雲南省安寧市昆鋼實驗學校，上月31日在開學典禮啦啦操表演節目排練中，突然暈倒，救護車到場時已無生命迹象，送院搶救不治身亡。家屬發文稱，朱女當日在烈日下訓練，期間被老師言語批評，對她造成巨大心理壓力，半小時持續排練未有休息，她最終倒在籃球場上。家屬質疑老師無第一時間打急救電話和通知家長，未疏散圍觀者通風和將她轉移到陰涼地方，導致錯過最佳救援時間。

死者的哥哥表示，妹妹練習舞蹈9年時間，從未出現異常情況，事前曾聽她表示排練啦啦隊舞蹈很辛苦，但當時未引起家人注意。家屬認為校方推卸責任，導致保險公司誤判，才承擔20%責任，保險賠償25萬元和校方人道賠償3萬元（約28萬至3.4萬港元），朱家不能接受此賠償金額。安寧市教育體育局安全衞生科工作人員表示，當局已介入調查，正積極推進處理此事。