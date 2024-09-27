東方日報A1：兩大熊貓抵港　全城期待探望

內地贈送本港的一對大熊貓「安安」和「可可」昨日已經抵港，港府在機場舉行了歡迎儀式，一對國寶由專車送往海洋公園，內地亦派出經驗豐富的飼養員和獸醫隨同赴港，照顧一對大熊貓適應新環境。當局指，「安安」和「可可」經檢疫隔離30天及適應期後，會盡早與公眾見面。海洋公園接收新的大熊貓後，連同早前誕生的大熊貓雙胞胎，園方共有6隻大熊貓，希望「安安」和「可可」能在聖誕節之前亮相。

昨日凌晨2時許，一對大熊貓在中國大熊貓保護研究中心四川都江堰基地踏上赴港征程，先到成都雙流國際機場，乘搭專機於昨早約9時起飛，經過兩個多小時航程，至早上11時許抵達香港國際機場，漁護署和海洋公園職員率先登上專機，為兩隻大熊貓進行初步檢查。港府則在停機坪專機旁舉行歡迎儀式，在籠內的大熊貓「安安」和「可可」逐一由工作人員卸下停機坪，隨後乘坐專車往海洋公園。

港府表示，大熊貓會在海洋公園進行為期30天的隔離檢疫，然後以大約一個月的時間適應新居所的環境，屆時會視乎大熊貓的適應情況，並聽取專家的意見，盡早安排大熊貓在海洋公園與公眾見面。

中國大熊貓保護研究中心表示，為全力保障大熊貓平安順利運抵海洋公園，準備了充足的竹筍、竹子、窩頭、紅蘿蔔等食物，以及水和藥品，同時派出經驗豐富的飼養員和獸醫，與海洋公園前來迎接的飼養員、獸醫，陪同大熊貓前往香港。中心的飼養員和獸醫將在海洋公園停留一段時間，幫助大熊貓盡快適應新家的環境。

海洋公園主席龐建貽表示，「安安」和「可可」會先入住馬會四川奇珍館熟悉和適應環境，希望牠們能在聖誕節之前與公眾見面。龐建貽又稱，目前照顧大熊貓的人手暫時足夠，還有兩位大熊貓方面專家留港照顧，園內也有足夠的地方讓6隻大熊貓居住。他又透露，「安安」和「可可」會永久留在香港，牠們所生的寶寶亦會留在香港。因應6隻大熊貓在港，海洋公園將會打造一系列紀念品及食品，包括推出大熊貓主題餐食和商品，期望能在之後開館時一同推出。同時還會積極為大熊貓推出一系列產品，也會考慮和商業機構合作。

政界及商界均歡迎再有大熊貓來港，有航空公司更指，探訪大熊貓會成為吸引海外人士來港旅遊的一個重點節目，為本港各行各業締造發展「大熊貓經濟」的機遇，對進一步推動本港旅遊業、航空業，以至整體經濟發展，起着非常積極的作用。各界喜迎大熊貓系列活動籌委會也表示，大熊貓熱能否持續，視乎政府推動及商戶和市民的配合。園方發布的大熊貓寶寶照片瀏覽量相當高，商界可以把握機遇，學習四川成都，推出大熊貓相關的旅遊和文創產品。

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