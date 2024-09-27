教育部促中小學生每天活動不低於2小時　課間增至15分鐘

教育部在會上提及，保障中小學生每天綜合體育活動時間不低於2小時。

國新辦周四（26日）在北京舉行新聞發布會，教育部在會上提及，保障中小學生每天綜合體育活動時間不低於2小時，全面培養學生德智體美勞5方面的發展。多地在新學期將中小學課間活動時間由10分鐘增加至15分鐘，教育部副部長王嘉毅認為，此措施只是小改變，但意義重大，體現出更注重學生的全面發展。

王嘉毅表示，要將促進學生全面健康成長放在首位，特別是以身心健康為突破點，進一步強化「五育」的全面發展。教育部強調要進一步健全德智體美勞全面培養體系，將持續實施美育浸潤計劃、勞動習慣養成計劃和青少年讀書行動等，促進學生全面發展。當局另將加強學科實踐、跨學科實踐和綜合社會實踐，促進學生學思結合、知行合一，讓學生學會生存和生活，適應社會和未來的發展需求。

教育部強調讓「健康第一」落細落地，實施學生體質強健計劃、心理健康促進行動等，保障中小學生每天一節體育課，課後再運動一小時，保證每天2小時，全面培育學生正向心理品質。王嘉毅強調，課間時間延長，要讓孩子動起來、互動起來，多見陽光，多呼吸新鮮空氣。在機制保障方面，教育部將進一步健全家校社協同育人機制，以「教聯體」建設為主，調動部門資源和社會力量，在醫教互促、體教互融、家校互動、社教同頻等方面加強聯合，共同擔負起學生全面發展、健康成長的重要責任。