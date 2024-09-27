貴婦狗美容店洗澡疑遭扑頭致神經受損　27歲男店員涉案被捕

一名姓蘇女子，於本周二(24日)下午，帶同兩寵物犬往香港仔利群商場一寵物美容店洗澡，其後蘇女收到職員來電，指其中一隻11個月大的貴婦狗「Holiday」突然癱瘓，她心知不妙，趕抵美容店，並報案求助，結果到場時女店東指「Holiday」經急救後已回復清醒；蘇小姐指當時狗狗情況很嚴重，不停流口水和失禁，腳部亦無力前行。

據悉，警員到場後查看店舖「天眼」，發現一名男店員以花灑頭扑向「Holiday」頭部一下，狗狗即時倒下，隨後看到該店員查看情況及為「Holiday」急救。蘇小姐十分憤怒和心痛，即帶「Holiday」往獸醫診所檢查，幸好沒有骨折，懷疑神經受損，須留在診所觀察。「Holiday」留醫期間後沒有再失禁，但仍不停流口水，無力走路，而且經常向左傾斜，獸醫建議狗主找神經科為狗狗進一步檢查。

執法部門表示，於9月24日接獲一名女子報案，指其狗隻在香港仔一寵物美容店接受寵物美容服務期間，懷疑曾被不恰當對待。警員經調查後，同日拘捕一名27歲姓黃男店員，涉嫌「殘酷對待動物」。該被捕男子現正保釋候查，須於10月上旬返署報到。