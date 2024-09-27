女家政員偷30多瓶茅台酒　僱主兩個多月後發現始報警

四川省宜賓市傳有家政人員偷走僱主家中50瓶茅台酒，2個多月後才發現。轄區宜賓市公安局敍州區分局周三（25日）證實確有其事，疑犯已被採取刑事強制措施，案件正在辦理之中。

有網民發影片稱，其朋友家中茅台酒於過去2、3個被偷，發現時酒箱幾乎已被清空。發片者稱，疑犯是朋友僱用的家政人員。網傳影片顯示的茅台酒手提袋、紙箱等經宜賓本地茅台酒經銷商辨認，可能涉及目前市售單瓶價格3,500多元（人民幣，下同，約3,900港元）的2022年壬寅虎年茅台酒（100毫升），以及單瓶價格400多元（約450港元）的2017年丁酉雞年茅台酒。

宜賓市公安局敍州區分局相關人士周三向內媒表示，受害人於周一（23日）報案，警方初步確認疑犯為受害人平時僱用的女家政人員。警方介入後，疑犯對盜竊茅台酒行為供認不諱，並表示願意賠償。警方稱，案發現場位於宜賓市敍州區南岸西區某小區，經初步調查，失竊茅台酒數量並非網傳50多瓶，而是30多瓶。該女住戶不是房屋業主，也不是茅台酒主人。報案人寄居在表哥家，其表哥為茅台酒的主人。警方人士表示，目前該案仍在調查中，具體涉案金額需進一步核實和鑑定。