領展連繫社區跨界協作　創建平台成就更大價值

植根社區的領展，一直致力連繫市民、商戶乃至非政府組織，積極營造活力社區，共同提升居民及社會的福祉。2023年，領展特別推出「創匯聚」活動，藉此凝聚志同道合的機構，讓社會各界充分發揮獨特優勢。同年，領展亦於樂富廣場開設「領展可持續未來館」，與不同持份者跨界、跨代協作，在社區推廣可持續發展理念。多年來，領展連結社區不同群體，以創新方式搭建跨界協作平台，為社區創造更大價值，是次榮獲由《東方日報》及《on.cc東網》2023年度「超卓上市企業大獎（創建社區協作平台）」，絕對實至名歸。

各式各樣長久存在的社會問題，要如何妥善解決？「我們深信透過各方協作，才能有效應對不斷演變的社會挑戰。去年適逢我們的旗艦慈善及社區參與項目『愛‧匯聚計劃』成立10周年，我們特意舉辦『創匯聚』活動，並設立跨界配對日，讓社福機構、社企和社會創新組織互相交流，鼓勵他們善用各自的專業及創意，推動青少年培育項目。」領展企業事務董事總經理陳涓涓（Lorraine）表示。

「創匯聚」最終由社福機構香港學生輔助會以及兩間社企——StartChing Limited及滾動的書有限公司合力構思的項目「你畫你本身的傳奇」勝出。項目透過為大學生提供「小編」、策展及繪本製作培訓，由他們協助居於屯門石壁宿舍的有特殊教育需要（SEN）學童通過繪畫表達個人心聲，並將畫作製成繪本於社區展覽，以培養學童的自信心，連繫社會。今年6月，由10位8至12歲SEN學童所創作的繪本在天水圍天澤商場展出。透過在商場設立閱讀空間，社區人士更能直接了解SEN學童的內心世界，並且提升對SEN的認知。由結識並建立夥伴關係，到獲得獎金及場地贊助，讓項目得以實踐，「創匯聚」活動可說是功不可沒。

領展自2013年起，每年將相等於對上一個財政年度物業收入淨額最多0.25%的款額撥捐「愛‧匯聚計劃」，資助項目至今超過190個，受惠人數高達1,800萬人。「領展最大的優勢是廣泛的商場網絡和社區資源。過去10年間，我們夥拍社福機構，在青少年培育、共融及活齡社區，以及環境可持續發展3大範疇，資助具創新且對社區富影響力的項目，並利用這些優勢，讓社福機構直接為目標受眾提供服務。」Lorraine說。

由領展「愛‧匯聚計劃」贊助、Arts' Options主辦的首屆「香港金齡藝術節」現已開鑼，逾百位年齡介乎55至86歲的金齡藝術家，為大眾呈獻表演節目。Lorraine表示，領展已是連續5年贊助Arts' Options的「長‧智‧戲」金齡戲劇計劃，回想當初緣由，她稱：「這是一個非常有創意的活齡社區項目，不但可讓金齡人士參加戲劇專業訓練和演出機會，提升他們的精神生活，更可培育他們成為專業舞台表演者或戲劇導師，讓他們在人生下半場發光發亮。

在領展商場，除了可以購買生活所需外，也能體驗人與蝴蝶的共融，皆因在計劃的資助下，環保協進會過去4年於商場的戶外空間建造了9個蝴蝶園，不僅成功將環境保育帶進市區，增加市區生物多樣性，還加強了社區凝聚力。Lorraine指出，「維護蝴蝶園的義工隊來自街坊鄰里，蝴蝶園為他們提供與自然互動的機會，也增加了他們對社區生活的投入度與滿足感。」

去年4月，可持續發展教育及協作平台「領展可持續未來館」在樂富廣場開幕，透過多元化內容、互動體驗、免費工作坊及講座等活動，讓公眾及商業夥伴攜手將可持續發展的遠大理念，轉化成多個小目標，並透過貼地可行的路徑實現，共同建立可持續發展的社會。「若市民走入可持續未來館，對某一、兩個ESG（環境、社會及管治）訊息留下深刻印象並加以實踐，那就證明我們的行動有用。」Lorraine表示。

未來館亦特設零售空間，領展贊助的慈善團體可在此試行營運，「米仔站」正是成功例子。「米仔站」是去年「綠續開餐」展覽主題期間，領展與惜食堂合作開設、香港首間融合食物回收、食物援助以及零售的概念店。店內陳列由企業和私人捐贈的食物，會員可透過惜食堂的應用程式，使用電子代幣免費選取所需要的食物，以更有尊嚴的方式接受食物援助。其他公眾人士也可在店內選購有助促進食物系統可持續發展的產品。在未來館證實這概念店可行後，「米仔站」現在領展及新贊助人支持下，今年5月已在領展鳳德商場獨立營運，繼續將惜食文化帶入社區。

自2023年4月開館以來至今，可持續未來館已吸引逾28.2萬名訪客及舉辦了超過250場工作坊，並與超過120個跨界別夥伴合作，包括政府部門、非政府組織、業務夥伴、業內同行，以及社區的不同組織，共同策劃內容，合作舉辦活動和研討會，推動跨界就可持續發展協作。

今年暑假，可持續未來館推出全新主題「再生地球–解構循環經濟」，圍繞氣候變化、永續時尚、過度包裝、海洋垃圾等多個與日常生活息息相關的範疇。在該主題展當中，領展亦與本地初創企業為食櫃有限公司合作，展示他們「自然為本」、以黑水虻處理廚餘的新方案；同場亦介紹多間本地環保初創或社企，包括餐具租借服務ReCube Limited。未來館提供了有效的平台，連繫可持續發展相關的企業，與領展的租戶、相關業務單位，以及更多市民，認識各界的創新成果。還未前來的朋友們，齊來認識「循環經濟」！