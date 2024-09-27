國泰貨運團隊運送大熊貓到港　服務多元快速又安全

大熊貓到港普天同慶，一對國寶順利及安全到港，實在有賴一眾默默耕耘的幕後團隊，包括負責將大熊貓安全運送到港的國泰貨運。國泰貨運服務總經理王守廉表示，很榮幸國泰貨運能夠參與其中，公司一直專注發展不同的空運方案，除一般貨物外亦提供多元化服務，例如運送動物，甚或有危險品、醫療藥物等，但不論貨品種類，他強調大前提都是要安全送達。展望未來，他希望能由香港出發，聯繫大灣區其他城市，增加更多貨運航點、擴大服務範圍，並繼續加強投資，助力香港貨運樞紐的長遠發展。

香港國際機場自2010年以來第13次獲選為全球最繁忙貨運機場，年內處理貨運量達430萬噸，如此佳績當中國泰貨運亦貢獻不少，至今年8月已處理了近100萬噸的貨物，比去年同期升近10%。王守廉表示，由於國泰貨運運力有一半倚賴客機，相信到明年首季客機航班數目完全恢復至疫情前水平，屆時貨運力也會相對提升。

對於今次運送大熊貓來港，王守廉就指國泰貨運經驗豐富，並非首次運送大熊貓，早在2018年時已曾將聖地牙哥動物園的大熊貓高高運返中國內地。而除了常見的寵物貓狗外，國泰貨運也會運送馬、牛等大型動物。他笑言，上月就曾運過400頭豬，「豬同人一樣，來到香港都會熱」，所以運送動物最重要是控制機艙溫度，以及在港轉機時需要提供冷氣車予動物。而今次大熊貓來港，王透露機艙溫度一般控制在攝氏20至25度，並有4名隨行人員照顧，方便餵食和觀察動物情況，確保大熊貓運送時有一個舒適的環境。

除較特別的動物運送外，國泰貨運佔比最大的貨品當屬電商。隨著市民生活習慣改變，網購慢慢成為主流，王守廉稱現時國泰貨運運送的貨物中，有一半以上與電商有關。他又指，因為電商「咩都寄得」，包括電話或電池，因此國泰貨運的專業團隊會為客戶每批貨物提供最合適的物流方案，更已取得了4個CEIV認證，包括「鋰電池地面處理及空運認證」、「新鮮貨物運輸認證」、「活體動物物流認證」及「醫藥品運送認證」，以更安全地運載貨品到達目的地。

為了升級服務，國泰貨運今年革新了「緊急包裹運送」方案，王守廉指出，此服務主要對象為中小企，希望能以速度取勝，協助客戶運送32公斤或以下的小型包裹，最遲可於起飛前90分鐘交付及辦理文件。此外，國泰貨運也引入了智能方式，包括無紙化處理各地報關文件，新加入計算如何安全綑綁貨物的系統等，都有助令貨品更快速、更安全地運送至世界各地。

國泰集團近日宣佈展開了1000億港元的投資計劃，這項重大投資包括機隊、客艙產品、貴賓室、數碼升級、可持續發展及貨運等領域。王守廉表示，國泰貨運已落實訂購6架新一代空中巴士A350F型號寬體貨機，並有權再額外增購20架。新貨機的艙門更寬闊，能夠裝載更多不同類型的貨物。訂購此款全球技術最先進的貨機，有助進一步鞏固香港的全球第一航空貨運樞紐地位，並為香港、中國內地和世界各地提供更緊密的貨運聯繫。

王希望，未來國泰貨運能發揮植根香港、背靠祖國、聯通世界的優勢，持續讓香港成為大灣區的電商運送基地，同時將不同國家的貨品輸入大灣區，並且拓展國際市場，飛更多新的航點，例如中東等地，持續發展貨運業務，保持香港全球最繁忙貨運機場的地位，並實現成為全球首要以客為先空運服務品牌的願景。