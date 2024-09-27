三隻羊公司道歉整頓　香港美誠月餅開始退一賠三

安徽合肥三隻羊網絡科技有限公司直播帶貨涉虛假宣傳等，包括出售未在香港產銷「香港美誠月餅」，除了被罰款，亦要暫停經營限期整改。三隻羊周四（26日）就虛假宣傳道歉，承諾將全面開展公司內部整頓。該公司直播帶貨的涉事月餅和牛肉卷開始退一賠三，影音平台抖音亦已停播三隻羊旗下帳號。

三隻羊通過官方公號發布致歉信表示，近期有關該公司在直播中虛假宣傳誤導消費者的問題，引起社會關注，對此誠懇致歉。信中強調，全面接受聯合調查組的調查處理意見和處罰結果，並願承擔相關法律責任。該公司稱將按照《消費者權益保護法》、《網絡主播行為規範》等相關法律法規，全面開展公司內部整頓，依法經營，切實保護消費者合法權益。

就此前通報的月餅和牛肉卷現在如何處理，三隻羊客服周五（27日）表示，鮮多裕牛肉卷或美誠月餅的訂單登記核實無誤後，會為用戶退一賠三。抖音電商安全中心周四發布公告稱，根據相關法律法規及《抖音電商創作者管理總則》，平台對三隻羊進行處罰。自上周六（21日）起，平台已對該公司旗下帳號進行停播處理，後續將進一步敦促其積極整改，妥善解決相關消費者的售後賠付事宜。