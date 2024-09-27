搗加密貨幣詐騙集團拘25人　涉39宗騙案金額逾700萬元

黃大仙警員在9月19日至26日期間展開代號「聯鬥」的執法行動，針對加密貨幣相關的騙案及洗黑錢活動，拘捕25人，成功瓦解一個專門利用加密貨幣洗黑錢的本地集團。

被捕人士包括18男7女(19至65歲)，分別報稱地盤工、侍應、無業等，當中包括一名集團主腦、3名骨幹成員、21名傀儡戶口持有人。他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。

警員在被捕主腦的處所，檢獲逾20部電腦設備、2個加密貨幣的冷錢包及文件等。調查相信，犯罪集團至少涉及在今年1月至8月期間全港39宗相關案件。集團由2023年5月開始營運，利用傀儡的資料，同時開設銀行戶口及加密貨幣交易所戶口。骨幹成員分工微細，透過詐騙手法，將受害人的金錢存入傀儡銀行戶口後，另有骨幹成員隨即在加密貨幣交易所平台進行買賣，利用犯罪得益購買加密貨幣，然後再由其他骨幹成員，將加密貨幣透過平台或冷錢包，轉至集團主腦。除此之外，集團利用空殼公司加密貨幣交易所開設帳戶，進一步隱藏身份。

犯案集團的干犯詐騙案，包括網上投資騙案、網上求職騙案、假客務騙案等，39名的受害人包括23男16女(19至72歲)。受害人包括學生、文員、主婦、及退休人士等，損失總額逾700萬港元，損失金額由3.8萬至160萬港元，其中最大損失金額的案件為網上投資騙案，事主為一名38歲的女售貨員。她於社交平台認識騙徒，然後被誘騙在虛假網站，聲稱比其他交易平台會更高回報，購買虛擬貨幣。事主信以為真，於一個月內透過11次轉帳，合共160萬元轉帳至9個指定銀行戶口。其後事主嘗試多次出金惟不成功，遂報案求助。