調查指畢業生期望人工2.5萬元　僱主願俾1.8萬月薪

一項關於香港畢業生的調查顯示，畢業生期望平均薪資近2.5萬港元，而僱主期望支付的平均薪資則約1.8萬港元。機構指，開始有愈來愈多的畢業生期望在畢業後投身政府部門及非政府機構，而加入私人企業的則減少，畢業生或更趨向選擇穩定的工作機會。專業人士建議，畢業生可建立專業的線上形象。

本港求職平台CTgoodjobs今日（27日）公布《2024年畢業生薪酬及就業調查》，調查訪問了435名應屆畢業生及235名僱主，發現畢業生期望平均每月可獲24,958港元的薪金，比去年增加120港元；而僱主則期望平均每月向畢業生支付18,317港元的薪金，比去年的17,293港元上升5.9%。

調查數據還顯示，畢業生最想任職的企業或機構中，政府比例達27.2%，繼續排第一，較去年升近20%；其次為滙豐香港9.2%及Google6.4%，去年排第4位的Apple則跌出榜外，取而代之的是新上榜的醫院管理局4.0%、港鐵4.0%及香港賽馬會3.2%。值得留意的是，僅44.5%受訪畢業生表示想加入私人企業任職，較去年跌近12%；相對地，表示想加入政府部門37.4%，及投身非政府機構12%的人數均有上升趨勢，顯示畢業生傾向選擇較穩定的工作機會。

聖方濟各大學廖湯慧靄商業及款待管理學院助理教授黎天恒認為，現今畢業生面臨着多重挑戰，包括缺乏綜合技能和實戰經驗、就業市場激烈競爭以及經濟環境的不確定性。黎天恒還建議，畢業生可建立專業的線上形象，如在職場社交平台展示個人專業技能、工作經歷和成就，分享自己在某一領域的熱情和專業知識，從而吸引僱主的注意。