打擊詐騙及洗黑錢活動拘50人　涉款逾1億元

執法部門於今年1月至7月，共接獲24407宗詐騙案件，佔整體罪案率4成半，比去年同期上升12%，同時今年上半年拘捕逾5800人涉嫌「洗黑錢」相關罪行，比去年同期增加40%，當中超過4400人為傀儡戶口持有人，佔拘捕人數百分百78。

油尖區警員在9月19日至26日期間展開代號「世爵」的執法行動，打擊詐騙及洗黑錢活動，以「以欺騙手段獲得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕50人。

被捕人士包括36男14女(16至75歲)，他們報稱為地盤工人、清潔工人、主婦、速遞員、退休人士、學生及無業等。大部分被捕人為傀儡戶口持有人，其餘為公司董事、犯罪處所租客、詐騙電話登記人。50名被捕人士共涉及43宗案件，當中涉及10宗投資騙案、10宗網上購物騙案、8宗求職騙案、8宗電話騙案、4宗低息貸款騙案、3宗其他類型的詐騙案件。涉及款項合共高達1.1億萬港元。

損失金額最大的案件為一宗網上投資騙案，受害人為一名外籍人士，為公司董事。事主被利誘投資股票，將3000萬元存入本地5個銀行戶口。案件中，3名本地男子被捕，據了解，3人銀行戶口持有人，現正已獲准保釋等候查。

另外，執法部門指出，近日港幣兌換日圓匯率下跌，吸引港人兌換日圓用作旅行用途，惟有不法分子設局騙取市民的旅費。在2024年6月，油麻地一名兌換店店主報案指，有不少市民到其店舖領取較早前兌換的日圓，經查問後，店主發現有不法之徒利用其公司名稱及商標，在社交媒體上設法專頁，聲稱以優惠匯率兌換日圓，甚至以兌換50萬元日圓送贈1萬日圓。受害人聽從騙徒的示指，將金錢存入銀行及到兌換店取錢，其後發現沒有相關交易。共有12名受害人，涉款約31萬港元。警員拘捕3名本地男子，均為傀儡戶口持有人，因微薄的金錢利益而出售個人銀行戶口給詐騙集團收取款項。