中澳相隔7年舉行戰略經濟對話　簽諒解備忘錄

中國國家發改委周五（27日）發布消息，國家發展改革委主任鄭柵潔周四（26日）與澳洲財政部長查默斯，在北京共同主持召開第4次中澳戰略經濟對話。這是相隔7年雙方再度舉行這一對話溝通機制，象徵中澳關係持續改善，雙方同意每年舉行一次，延續在貿易、投資、綠色低碳發展、宏觀經濟政策、企業合作等領域的積極勢頭，澳方明年將主辦下一次對話。

雙方一致認為，中澳戰略經濟對話是雙邊經濟合作的重要內容，對話期間討論了全球宏觀經濟形勢、中澳各自增長前景和政策制訂。雙方認為，兩國經濟面臨新挑戰和機遇，同意進一步加強宏觀經濟政策交流，就兩國及本地區互利共贏機會分享訊息。雙方認為兩國經濟互補性強，討論吸引外資對建設更有效和更具韌性的經濟、促進全球增長的貢獻，並分享最新投資政策及在日益複雜的全球經濟環境中對投資的看法，致力建立透明、高效的投資框架。

雙方認為，清潔能源在全球向低碳化、綠色化轉型中發揮重要作用，兩國在應對全球氣候挑戰方面發揮關鍵作用，相關合作可互利互惠，並在全球產生影響，認識到技術與政策交流合作對實現各自氣候目標與可再生能源和低碳技術投資的重要性。雙方共同簽署有關諒解備忘錄，強調在各層面持續合作的意義，包括分享經濟政策知識和經驗。諒解備忘錄將有助促進雙方圍繞全球和區域宏觀經濟環境、中澳經濟挑戰和政策制訂、財政政策及雙方感興趣的其他議題交流。