逾3600間餐廳10.1提供優惠　業界以「擺大壽」作喻　不期望賺錢

政府早前公布10.1假期將會有多項優惠，餐飲業界指10月初前後將有超過3,600間餐廳提供優惠，兩間便利店、3間超市、及多家酒店亦有參加。有議員形容活動是「跨界別」，又指目的是希望市民開心慶祝假期、不計算生意額，估計有5、6百萬市民留港。有業界代表以「擺大壽」作比喻，指不期望收人情賺錢，但預計長假期營業額好。

截至今日(27日)下午兩時，有3,661間店舖已登記表示長假期會有優惠，大多提供餐飲七或七五折，有便利店提供飲品優惠；有酒店提供主題套餐。議員張宇人形容優惠是「跨界別」推出，會在網站更新已登記商戶的優惠內容。

被問到預計生意額會否受市民北上消費影響，張宇人表示估計將有5、6百萬市民留港，有指活動不只是吸引市民消費。他指出「離港市民始終會來港」，而且長假期預計會有超過120萬外地旅客訪港。他又補充，活動目的是慶祝假期、期望市民高高興興，業界和市民均不會計算生意額，形容已達到目標和初心。優質旅遊服務協會主席黃傑龍以「擺大壽」作比喻，指不期望藉收人情賺錢，他預計長假期營業額好但強調不會計算。