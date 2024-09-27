毒販狡兔三窟租倉藏1500萬元K仔被捕　涉借物流業界轉移毒品再分銷

海關昨日(26日)於油塘、香港仔及觀塘搗破3個毒品儲存倉，一共檢獲約32公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮，估計市值約1,500萬港元，並且拘捕一人。

海關毒品調查科人員經深入調查及資料分析，鎖定兩個分別位於油塘及香港仔的迷你儲存倉，以及一個位於觀塘的工廈單位，懷疑該些處所被不法分子利用。調查發現，販毒集團利用物流服務的便利，在不同迷你倉開設戶口，再將毒品放在倉內作長時間囤積；期間亦會將毒品由一間迷你倉遷移至另一迷你倉，藉此試探貨物是否安全。

販毒集團費盡心思，將毒品囤積於該兩個迷你倉，直至最近認為時機合適，租用一個位於觀塘的工廈單位，並將迷你倉內的毒品分批提出，帶入該個工廈單位。調查過程中，關員鎖定一名本地男子，懷疑他安排物流公司提取存放於迷你倉的毒品，將之運送到由他所租用的觀塘工廈單位，然後將毒品拆件及重新包裝，以便分銷。

關員在昨晚採取行動，突擊搜查上述迷你倉，分別檢獲約9公斤及約15公斤以蛋白奶粉作包裝的懷疑K仔；同日，關員亦在觀塘截查及拘捕該名男子，將他押到涉事工廈單位搜查，再在單位內檢獲約8公斤懷疑K仔，當中有部分被收藏在獨立的食物包裝內。海關發現，現場有一批毒品包裝工具，以及一批被剪開的蛋白奶粉包裝，相信該名男子在成功收取毒品後，準備再作分銷。

被捕男子27歲，報稱無業。經調查後，該名男子被落案起訴3宗「販運危險藥物」罪，案件將於明日(28日)在東區法院提堂。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關呼籲物流業界要對新客戶提高警覺，如有懷疑，可致電向海關舉報。