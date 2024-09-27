太平紳士去年巡視114間院所　接71宗投訴按年升近70%

行政署今日(27日)公布《太平紳士巡視2023年年報》，太平紳士去年巡視114間院所，收到71宗投訴，按年升近70%，主要涉及待遇福利，其次是職員態度及行為。另有716項要求或查詢，按年上升近40%，主要關於提早釋放及院所服務。年報指，太平紳士大致上滿意院所整體設施及服務，並建議提出改善膳食及定期檢討服務需要。

行政署年報披露，太平紳士去年巡視114間院所，合共604次，期間接到71宗投訴，較2022年的42宗投訴，急增近70%。去年接到的投訴中，與待遇福利相關的佔最多，有23宗；其次是職員態度及行為，佔17宗；而院所服務排第三，佔15宗。在71宗投訴中，有62宗須跟進，當中49宗於1個月內完成跟進。

另外，太平紳士在巡視期間接到716項要求或查詢，較2022年的517宗，上升近40%，主要關於提早釋放(413宗)及院所服務(112宗)。根據年報，來自醫院管理局轄下醫院的投訴，以及要求或查詢數目佔最多，前者有37宗，後者有341宗。年報顯示，太平紳士大致上滿意院所整體設施及服務，並提出155項建議或意見，主要涉及服務質素，例如改善膳食服務、定期檢討服務需要等。