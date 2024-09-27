內地十一假期跨區流動料逾19億人次　港澳口岸逼爆

國務院新聞辦公室周五（27日）舉行新聞發布會，介紹十一假期出行服務保障有關情況。經研判，今年十一假期公眾出行主要以外出旅遊和返鄉探親為主，預計全社會跨區域人員流動量將達19.4億人次，日均約2.77億人次，比去年同期日均增長0.7%，比2019年同期日均增長19.4%。

據國家移民管理局預測，十一假期間日均出入境旅客將達到175萬人次，較去年同期增長18.5%。預計出入境客流高峰將主要集中在下月1日和6日。大型國際空港口岸出入境客流穩步增加，毗鄰港澳陸路口岸旅客流量料保持高位，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋、橫琴口岸日均出入境旅客預計將達到32萬、10.4萬、8.1萬、7.5萬人次，深圳羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站口岸預計日均將達到19.9萬、17.3萬、11.8萬、8.9萬人次。

交通運輸部公路局局長周榮峰在新聞發布會上表示，根據國務院有關要求，今年十一假期，七座或以下小型客車通行收費公路繼續執行免收通行費政策，免費通行時段起止時間為下月1日凌晨零時至下月7日午夜12時。另自下月1日起，鐵路寧波站將首次開行直通香港西九龍高鐵動臥列車，實現「夕發朝至」，該列車由上海虹橋開出，車次號為G899次，晚上10時15分從寧波出發，翌日上午7時20分抵港，全程約9小時。