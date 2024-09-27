「秋老虎」將遠去這都市　十一後轉涼最低22°C　天氣乾燥小心爆坼

9月即將結束，「秋老虎」亦將一聲拜拜遠去這都市。天文台預料下周二(10月1日)北風逐漸增強，隨後兩天氣溫稍涼及乾燥，早晚溫差較大，下周四(10月3日)氣溫介乎攝氏22至27度，相對濕度為55%至80%。十一過後開始轉涼，秋衣冷衫都係時候準備出籠啦！

受高空擾動影響，華南沿岸明日(9月27日)驟雨增多及有雷暴。而位於呂宋海峽以東的熱帶氣旋會在未來兩三日在該區徘徊並逐漸增強，隨後移向台灣至東海一帶。受其外圍下沉氣流影響，下周初華南地區天氣酷熱。天文台預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在下周二抵達廣東沿岸，下周中後期該區天氣稍涼及乾燥，日夜溫差較大。

香港九天天氣預報顯示，明後兩天(9月27日及28日)仍有驟雨，明日更有雷暴，氣溫介乎攝氏27至32度；而下周一(9月30日)放晴一天，日間酷熱，最高溫達攝氏33度；翌日適逢十一，當日大致天晴但稍後仍有一兩陣微雨，氣溫仍較高，最熱為攝氏32度；而下周三至四(10月2日及3日)天氣稍涼，氣溫介乎攝氏22度至28度，且頗乾燥，相對濕度最低為55%；隨後三天中兩日有微雨，氣溫稍微回升至攝氏23至30度。