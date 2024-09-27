非禮謀殺智障女案　道士在假陽具上寫符　抽插死者下體

自稱道士的男子5年前涉嫌以驅魔為由，用假陰莖插21歲輕度智障女子的陰道，又把女子的頭撼向牆。女子最終倒斃在西貢龍尾村住所。道士被控謀殺及非禮，死者母親亦涉嫌協助或教唆道士非禮死者而被起訴。兩人不認罪，案件今（27日）在高院續審。庭上播放警誡錄影片段，「道士」說死者邪靈上身，他遂為她唸經燒衣，甚至在假陽具上寫符，再以此抽插死者下體，目的是破死者處女膜並驅邪。

兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。張子材被控於2019年9月2日謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至 2019年9月2日期間的某日，在西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日協助和教唆張子材非禮吳恩宇。死者終年21歲。承認事實提到，死者患輕度智障、聽力及言語障礙。

警員黃梓康說，當日調查期間，男被告稱，女死者「唔聽話」，所以有用蚊拍及拖鞋打死者，再將死者的頭「撼埋牆」，並稱蚊拍及拖鞋放在「祖師爺個壇到」。庭上播放男被告進行的警誡錄影會面。男被告說，他此前先後在旺角及觀塘開診所，女被告是顧客。他認識了女被告一家三口。不久，他收了女被告及其丈夫做徒弟，教醫卜星相、術數、紫微斗數等。2017年尾，他跟契女兼徒弟張曦鐥，與女被告一家三口同住涉案單位。

男被告在會面中續說，2018年上旬，死者經常自言自語，「唔同精神有病」，認為死者有邪靈上身，故為死者唸經寫符燒衣紙，以消災解厄。到2019年3月開始，當死者「發作」，有邪靈上身，他便會用蚊拍、拖鞋、雨傘和紙扇打死者，又會用拳頭施襲，及把死者的頭撞向牆。另外，由於他思疑死者跟靈界發生男女關係，因此買了個約14厘米長膠製假陽具，在假陽具上寫符，再「隊入佢（死者）下體」，目的是破死者處女膜驅邪。當時死者飲醉了酒半昏迷，他將整個假陽具塞入死者下體，再前後抽插數分鐘，期間死者沒有掙扎。當儀式完畢，他就把假陽具棄於龍尾村垃圾站。

案件編號：HCCC159/2021