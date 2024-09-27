內地旅客年初走私64隻瀕危龜隻到港　今被判囚18個月　

一名45歲中國籍女子因走私64隻瀕危龜隻到香港，違反《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）及《防止殘酷對待動物條例》（第169章），今日（27日）在區域法院認罪及被裁定罪名成立，被判監禁18個月。

該名女子在今年1月27日從東京抵港，海關人員截查時在其行李箱內發現共64隻龜隻，其中37隻被包裹在襪子裏，其餘27隻則被裝進兩個小膠箱。漁農自然護理署（漁護署）一名人員其後到場，確認有關龜隻均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的附錄II列明物種（包括61隻箱龜和三隻斑點水龜），在本港受《保護瀕危動植物物種條例》管制。該女子即場被捕。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年，有關物品亦會被充公。同時，根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款二十萬元及監禁三年。