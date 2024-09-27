廣東通過社保卡「一卡通」　港澳台持卡人享同等服務

廣東省十四屆人大常委會第十二次會議周四（26日）審議通過《廣東省社會保障卡居民服務一卡通條例》，將於11月1日起施行，細化社保卡應用範圍。為更好服務港澳台居民，條例明確港澳台持卡人享受同等服務，還要求人力資源社會保障部門應優化社保卡經辦服務，為港澳台居民辦理社保卡業務提供便利。

該條例規定，社會保障卡居民服務一卡通，是以社保卡為載體，集成身份識別、資金發放、支付結算等功能應用。應用範圍從社會保障、就醫購藥逐步擴展到政務服務、惠民惠農補貼發放、交通出行、文化體驗、旅遊觀光等領域，並可在多場景下作為身份憑證應用。如在一卡通應用目錄，不得新發放功能重複的卡、證或者電子二維碼，避免重複發卡、一人多卡等問題。

截至上月底，廣東省社保卡持卡人數約1.25億，常住人口覆蓋率約98%，電子卡簽發人數約9,136萬，覆蓋率約71.9%，實體卡持卡人數、電子社保卡簽發人數均居全國首位。廣東已全面開通社保卡跨境金融交易應用，24間合作銀行支持社保卡在港澳地區消費、提款、查詢等金融應用，港澳地區人員持有社保卡人數約34.3萬，珠海、江門等市設立人社港澳服務點，實現跨境通辦和跨境代辦。