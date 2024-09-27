高鐵西九龍站閘內無食品零售　議員倡設自動販賣機或便利店

不少市民和旅客會經高鐵西九龍站來往本港和外地，有議員接獲市民反映，高鐵西九龍站候車大堂缺乏餐飲及零售販賣設施，形容乘客「搵食艱難」。他建議政府在售票大堂內的當眼處作告示提醒旅客入閘後沒有任何食品販賣服務，長遠在候車大堂內增設售賣樽裝飲品和乾糧的自動販賣機應付旅客需要。

根據港鐵數字，2024年首7個月的高鐵乘客量為1,500萬人次。政府去年數字顯示，平日或長假期平均每日旅客均超過10萬人次。但現時高鐵西九龍站候車大堂內沒有相關販賣設施，旅客須登上高鐵後才購買食物。議員周文港接獲市民反映，一些沒有特別準備乾糧或食水的旅客，在候車至登車期間未能補給食物。他指出，碰上長假期人多擠逼，或遇上突發情況致高鐵延誤時，增設餐飲及販賣設施是以人為本和穩妥的做法。

針對相關情況，他曾在本月中旬去信運輸及物流局，促請當局、港鐵，聯同內地有關部門在高鐵西九龍站候車大堂增設餐飲及販賣設施。他建議在候車大堂內增設售賣樽裝飲品和乾糧自動販賣機，亦可考慮開設多於一間的便利店或咖啡店，改善旅客體驗及應對包括極端天氣導致列車延誤的風險。

不過當局未必能趕及在10.1長假期前就相關條文及安排作出磋商，他建議政府在售票大堂內的當眼處作清晰的告示和提醒，讓旅客知悉進閘後沒有任何食品販賣服務。