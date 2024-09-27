由燈泡和金屬柱組成　「沙田精神號」今亮相

策劃多時，作為沙田區「打卡」點的「沙田精神號」今日(27日)正式亮相！由即日起直至明年2月28日，市民都可以在沙田大會堂及沙田圖書館中間的平台，細賞這件由1,140顆燈泡及470支金屬柱組成的藝術裝置，以簡約的 「點、線、面」方式呈現古董雙翼飛機的優美形態。

「沙田精神號」藝術裝置約9米乘8米，是以「沙田精神號」原型作為設計基礎，展示期間每晚6時至10時會亮起不同顏色的燈光，而燈泡旁的膠片則在日間會把陽光折射出不同色彩。有關項目的設計師為蕭國健，曾與海外及本地的商業機構和政府部門多次合作，具有豐富的設計及建築經驗。談及今次的創作理念，他解釋每個人就是其中一「點」，人與人之間的聯繫是「線」，是不同的人組成了沙田這個地方，並傳承多年來突破進取的精神。他期待每位沙田人看到這個裝置，都能找到自己心中的沙田精神。

因應去年政府提出於全港18區設置打卡點，沙田區在構思過程中曾經考慮不同方案，最終決定以「沙田精神號」藝術裝置為沙田區的打卡點。畢竟「沙田精神號」是首架在香港完成起飛壯舉的動力飛機，對沙田區具有特殊意義。而有關項目的預算為120萬港元。