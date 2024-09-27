港女頭痛14年最後生腦瘤　繼發性頭痛可致命

2021年全球達四成人受頭痛疾病影響，但因太普遍不少人都掉以輕心。早前有港女自20歲開始經常頭痛，磁力共振掃描後沒有異常，但34歲時突然暈倒，最後發現腦腫瘤。《東呼即應》找來醫生及中醫師拆解頭痛的成因及紓緩痛症的方法。腦神經科專科醫生指頭痛分原發性及繼發性，若出現視線模糊、面部不對稱、手腳乏力、暈倒、腦癎等5大症狀，病人大機會患繼發性頭痛，應即時求醫，因恐屬腦瘤先兆；有中醫師莊則提供預防和紓緩方法。

頭痛有機會是某些危疾的徵兆，腦神經科專科醫生鍾鎮邦指出，頭痛大致可以分為「原發性」及「繼發性」，前者通常指偏頭痛，而後者就是結構上問題導致頭痛，最常見及多人提及，例如腦腫瘤、腦出血、血管瘤爆破等病症。原發性頭痛可以有40至50多種，最常見是張力性頭痛，即頭部兩邊都感到痛楚，其成因通常為壓力、睡眠質素差，情況一般較輕微。

鍾提醒，一個病人感受到持續頭痛，或者突然很痛，而痛楚的形式從未遇過，就要特別小心。這種頭痛有機會是繼發性嚴重疾病，例如血管瘤爆破、腦內血管瘤爆裂等，滲出的血液刺激腦膜，繼而引致劇痛。若腦膜腫瘤爆裂，有機會引致死亡。若以往沒有頭痛紀錄但突然劇痛，並持續感到頭痛，或者有額外症狀，例如視線模糊、面部不對稱、手腳乏力、暈倒、腦癇，就必須要排除是繼發性頭痛。他建議，如果有頭痛應先進行腦部掃描，因為腦血管瘤等問題，只可透過磁力共振發現，而電腦掃描就只能檢測出重大結構或腦壓等問題。

註冊中醫師莊菁穎表示，中醫將頭痛分為「外感頭痛」及「內傷頭痛」。外感頭痛一般由於天氣轉變，感受到「外邪」，特別是「風邪」的時候，就會出現頭面部疏通不好的情況，例如出現風寒、風熱或者風濕等。而內傷頭痛則因為身體臟腑經氣不和，而頭是諸陽之會，故會出現頭痛，反映身體不同臟腑問題。

莊醫師續指，偏頭痛是反覆、單側性發生的頭痛，一般會出現跳痛、抽痛，亦伴隨惡心、嘔吐甚至畏光。病人會感覺到血管之間的搏動感、外感頭痛。若其成因與風寒、風熱、風濕有關，就以驅風邪為主。內傷頭痛，例如心情不佳、肝氣鬱結，就要疏肝解鬱。至於處理急性問題，可以透過針灸，「急則治其標」，緩解頭面部不適，亦可以進行腹針，進行調理性針灸，令經氣上更通暢，再配合中藥治療。

莊認為，中藥對頭痛治療有效，就例如天麻，其屬性甘平，是「驅風之王」，不少人都會將其煮成「川芎白芷燉魚頭」服用。至於壓力較大的病人，工作急促，作息不定時，導致頭痛反覆發作，她就認為令自己心情舒暢尤其重要，有規律的作息亦有助緩減病情。預防方法，建議可以飲用花茶、菊花薄荷茶，亦可以在頭痛先驅期發生前按摩穴位，例如風池、太陽穴或者百會穴，以指腹按壓，每日大概按1至2次，每個穴位按1至2分鐘，有助預防及緩減病情。