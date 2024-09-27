多9宗個案證染乙鏈惡菌　群組累計79人　嚴重患者增至4人

本港9月中爆發侵入性乙型鏈球菌個案，衞生署衞生防護中心今日(27日)表示，近日醫院的監測數據顯示，侵入性乙型鏈球菌的每日確診人數於本月下旬開始逐漸回落。不過，防護中心再確認多9宗早前入院個案屬簡稱ST283的侵入性乙型鏈球菌，患者涉及7男2女，年齡介乎49至92歲，他們主要出現敗血症及關節膿腫。連同早前個案，ST283感染群組累計至79名病人。

上述79名ST283患者分別居於全港18區，全部病人均在本月10日前發病，當中62人本身有長期病患；相關群組中有33人已出院，39名留院病人情況穩定，4人情況嚴重，另外3名有長期病患人士則已去世。護中心流行病學調查顯示，該群組中有66宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚，包括6人報稱處理生的淡水魚時手部帶有傷口；10宗個案不排除進食未徹底煮熟的淡水魚，並非淡水魚魚生；另外3宗個案的詳細接觸史有待調查。

此外，79名病人當中沒有從事魚販、漁業養殖相關工作，但有2人為廚師，曾處理生的淡水魚。群組個案分別居於全港各區，而相關淡水魚則購自17個不同地區共40個街市。除早前已經公布在石湖墟街市一個零售魚檔採集的共5個淡水魚及環境樣本帶有ST283外，防護中心在長沙灣副食品批發市場的淡水魚市場採集的27個環境樣本經化驗後證實全部沒有帶ST283。另外，防護中心至今未發現任何相關從業員有出現病徵。其他環境及淡水魚調查的工作仍在進行中。