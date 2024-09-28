AIT處長：美台可望主導無人機產業　與日互相支援

美國在台協會（AIT）處長谷立言周四（26日）接受台媒專訪，談及美國、日本、台灣關係，認為美日台三方不管哪一方遇到挑戰，另外兩方都會即刻救援。他又期待美台在無人機能有軍用、商用共同合作，美國研發能力加上台灣製造能力，有機會主導產業發展。

谷立言表示，無論區域安全、支持台灣有意義國際參與，或是半導體供應鏈韌性上，美日台都會是非常緊密的合作夥伴。他提到，近年大陸不斷加大對台軍事脅迫，包括導彈試射以及穿越台海中線等試探行為，都讓區內其他國家擔心戰略平衡能否維持。他強調，美國的區域盟友同樣面對來自大陸的壓力，在東海的日本、南海的菲律賓和東南亞，以至喜馬拉雅山地區的不丹、印度，都希望有更多合作以提升整體阻嚇力、維持戰略平衡，目的是避免戰爭。

谷立言又稱，很高興台總統賴清德提出與大陸對話的訴求，認為對話才是解決分歧的唯一方法。谷立言重申，美國依據台灣關係法協助台灣維持自我防衞能力，正動用所有工具維持台灣的不對稱戰力，樂見台灣進行國防改革，包括恢復一年期義務役以及成立全民防衞動員署。