十一長假酒店訂房遜預期　房價跌1成　業界呻旅行團收客進度慢

下周二(10月1日)便是內地開始放十一長假期。有酒店負責人表示，尖沙咀酒店訂房入住率比去年微升1個百分點，至93.7%，但房價就下降了9%，即約200港元。另一間位於銅鑼灣的酒店，入住率更比去年低2%至3%。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠就指，業界反映今個長假期的生意不理想，收客進度很慢，已落實的旅行團數量不算多。

梁芳遠今日(28日)在電視節目上提到，當局往往較遲才公布將會推出的活動，不利業界吸客，經營旅行團需要預先規劃，業界亦曾多次表達意見，而當局解釋指需要商業神秘感。她期望能與當局協調得更好。梁認為香港需要找到定位，相對內地城市，香港的歷史底蘊是豐富足夠，而且中西文化匯萃。她解釋指，遊客喜歡中環的原因在於可以同看到中、西事物。

「尖沙咀中部策略發展協會」發起人陳宗彝在同一節目表示，現時內地旅客來港逗留時間愈來愈短，在十一長假期期間大部分只逗留一至兩天左右。陳宗彝認為，香港對旅客的吸引力已降低。他以尖沙咀栢麗大道為例，栢麗大道沒有地方可以坐，晚上10時後數百米全部都漆黑一片，連本地人都怕，形容為黑洞。他建議仿傚法國的香榭麗舍大道及東京，加添夜景燈飾、燈光秀。陳宗彝認為當局除了投資盛事基金外，還應加大投資於旅遊基建。