紙杯加熱水後釋放微塑膠　研究稱恐損害生殖

浙江大學生命科學學院的研究團隊近期完成的一項最新研究，發現多個知名品牌的一次性紙杯，加熱水後會釋放大量微塑膠。數據推測，用一次性紙杯連喝3杯熱水，就可能損害代謝及生殖健康。

微塑膠，即直徑0.1微米至5毫米的塑膠碎片和顆粒，源於塑膠製品的降解、磨損和不當處理。至於一次性紙杯也會釋放微塑膠的原因，北京化工大學材料科學與工程學院教授丁雪佳解釋，一次性紙杯並非純紙製品，為防滲透，紙杯內部會做一層聚乙烯塑膠淋膜層，當長時間和熱水接觸，淋膜層可能會有部分脫落，進而釋放微塑膠。

北京大學第三醫院研究團隊曾發表研究稱，微塑膠已侵入人類子宮，對生殖健康產生威脅。不過，丁雪佳認為，包裝材料只要符合相應的食品接觸材料相關的法規和標準，在現有體系下都可以認為是安全的。他又解釋，目前有文獻報告在肺部等呼吸系統以及消化系統中均有檢出微塑膠，但微塑膠的危害目前大多停留在小鼠實驗上，對人體的危害還需結合臨床進一步研究。不過值得注意的是，有文獻表明，微塑膠可能對消化系統發育不完全的嬰幼兒影響更大，所以有必要盡量減少給嬰幼兒使用塑膠製品。