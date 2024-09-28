涉45宗「彈票黨」騙案31人被捕　包括6名未成年跑腿

執法部門於本月24日至28日一連五日，在東九龍區內展開代號「夜海」行動，打擊與彈票黨有關的網上購物騙案，經情報收集及調查大量閉路電視影片，鎖定一個由本地黑幫操控的詐騙團夥，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「處理贓物罪」及「洗黑錢」等拘捕18男13女(16至72歲)，相信犯罪團夥與至少45宗同類騙案有關，涉款約100萬港元。

行動中，警員檢獲17部手提電話、多套疑犯犯案時所穿衣服及9張空頭支票等證物，初步相信被捕人包括集團主腦、骨幹、負責交收或入數的跑腿，以及傀儡戶口、網購平台帳戶及空頭支票的持有人。被捕人分別報稱為學生、地盤工及清潔工等，當中5男1女為未成年人，其中兩人為同學關係，作案時更身穿校服。此外，該集團會將騙取所得贓物轉售兩間店舖，警員經搜查後，在旺角一間二手相機店起回20部相機及鏡頭，並於元朗一間二手電話店起回7部電話，兩店舖的兩名店員因而涉案被捕。

據初步調查所得，詐騙集團假扮買家，在社交媒體及網購平台物色較易轉手的貴價貨物，例如電話、相機、配件、手錶及手袋等，與賣家交收時稱自己有事在身，向賣家傳送偽造的入數紙後，委派集團跑腿裝作買家親友、同事代為交收，並於得到貨物後稱故離開，令賣家無暇檢查銀行餘額。此外，部分個案中騙徒亦會以典型「彈票黨」方式作案，並假扮銀行向受害人發送入數的手機短訊，受害人誤信其帳面結餘有所增加，便將貨物交予騙徒。騙徒更會訛稱存入金額有誤，讓受害人將差額退回造成雙重損失，待銀行其後通知事主「彈票」後始知受騙。

執法部門相信涉案團夥已活躍逾3個月，主腦透過多個社交平台，以數千元不等報酬招募跑腿，利用「搵快錢」心態指示成員負責入票、交收或賣出傀儡戶口等角色，並透過即時通訊軟件控制交收過程，該批跑腿大多為16至17歲的學生或無業人士，他們犯案時低估犯罪嚴重性，最終被繩之於法。執法部門呼籲市民轉售物品時要小心支票交易，檢查轉帳紀錄時應以「可用餘額」作準，並小心分辨由銀行發出的交易短訊。