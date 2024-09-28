改裝漁船走私香煙　檢4500萬元貨　5內地船員被捕周一提堂　

香港海關昨日(27日)凌晨偵破一宗利用漁船走私香煙案，檢獲1,000萬支懷疑私煙，市值約4,500萬港元，應課稅值約3,300萬港元，拘捕5名(29至43歲)內地男船員，他們稍後將被控訴「輸入未列艙單貨物」罪，案件下周一(30日)上午到東區裁判法院提堂。

昨日凌晨時分，海關税收罪案調查科人員發現一艘沒有任何識別信號的漁船，趁黑夜海面能見度極低情況下，在蒲台島對開海面向鴨脷洲方面進入香港，相信有人走私大量未完稅香煙入境，立刻聯絡港口及海域科人員進行聯合執法行動截查該艘漁船。海關區域巡邏船確定漁船位置後，於是上前準備搜查，不過該漁船發現海關船隻靠近後，隨即掉頭向香港南部水界逃走，嘗試逃離香港水域。

當時海面一片漆黑兼能見度極低，大大增加追截難度，幸在船員及雷達監指揮中心配合下，成功掌握該漁船的準確位置。當海關船隻靠近漁船兼指令對方停下時，漁船卻無理會停船指令，繼續向南面水界逃走，關員果斷採取行動強行登船及控制該漁船，成功在蒲台群島以西水域截停該漁船，在船頭及船尾船艙分別檢獲400萬及600萬支懷疑私煙。5名內地船員未能提供相關貨物艙單的文件或資料被捕兼被控。

案中走私分子為了提高運載能力，將該艘約150噸漁船進行非法改裝，以增加船艙的內部空間走私更大量私煙，檢獲的1,000萬支私煙等同一個40呎貨櫃可裝載的數量，海關稍後會要求海事處檢驗該艘漁船的改裝情況。另外，走私分子放棄使用普通貨船或快艇進行走私，並轉用不起眼漁船，於船上當眼位置放置100個裝有魚獲的發泡膠箱，船員也配備漁業工作服，企圖掩人耳目偽裝成普通漁民或漁船，以逃避海關追查。檢獲的私煙六成為非本地常見牌子，不排除會再走私到外地煙稅更高地方以賺取香煙差價。