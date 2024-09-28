下周一起多項交通優惠登場　天星小輪電車免費搭　港鐵75折優惠

十一假期將至，運輸及物流局局長林世雄在網誌表示，交通優惠將由下周一(30日)開始揭起序幕，包括免費搭電車、75折優惠乘搭港鐵等，其中天星小輪來往尖沙咀至灣仔或中環的航線，在9月30日至10月2日期間可免費乘搭。同時，當局轄下多個部門亦推出多項慶祝活動，不容錯過。

10月1日當日，市民可免費乘搭電車，還可以75折優惠乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士；而小童乘坐城巴、新大嶼山巴士、九巴及龍運巴士的日間路線同樣免費。富裕小輪亦提早派發了各750張「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」的免費乘船券；10月1日生日的市民，可免費乘搭以上兩條航線，以及「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」航線。

10月6日，海事處將於中環八號碼頭的香港海事博物館舉辦「海事同樂日」，市民可以登上海事處最新巡邏船「海事1」和海道測量船「水文2」，近距離觀看行動船隻內的裝備。當日早上11時半及下午4時，將會有海上垃圾及油污清理示範。

10月19日，運輸署將舉辦巴士巡遊，3間專營巴士公司將分別派出不同類型的巴士，由銅鑼灣維園出發，經香港島北岸前往中環碼頭。而10月19日至22日期間，維園足球場將展出多輛退役和現役巴士，標誌着1949年至今專營巴士在香港的發展。

另外，為慶祝機場三跑道系統將於年底前全面投入運作，渣馬將於11月17日，在機場第三跑道舉辦特別賽事，讓跑手有機會踏上平時鮮有人蹤的飛機跑道。