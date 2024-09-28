床蝨猥褻冧天花　公院管理堅係差

葵涌醫院日前有續護病房病人懷疑被床蝨叮咬，本月兩名成年男病人懷疑在病房洗手間內進行猥褻行為，今年初有病人於病房懷疑遭襲擊事件，去年3月病房診症室塌天花，可見葵涌醫院及醫院管理局的管理亂象。有基層組織指，精神病人處境比較弱勢，常擔心如果反映意見，會被視為是精神狀況不穩定，遭加藥或延長入院治療時間。有議批評院方管理不理想，醫管局要認真檢視問題。

葵涌醫院日前表示，續護病房先後有4名男病人懷疑被床蝨叮咬，經檢查後發現，一個已封閉的暖氣槽與10張病床出現床蝨；較早前，葵涌醫院病房護士通報，指兩名成年男病人，懷疑在病房洗手間內進行猥褻行為。今年1月16日，葵涌醫院亦有一宗病人在病房懷疑遭到襲擊；去年3月，葵涌醫院病房診症室塌天花，壓毀傢俬和電腦印表機。

香港社區組織協會幹事阮淑茵表示，葵涌醫院屬於精神科的醫院，都是精神科的病房，屬於禁閉式病房，當中的硬件、軟件配套是需要改善。她指曾聽聞有病人入院後的經歷，很不開心、不舒服，且情況嚴重，對於病人而言可以算是創傷，如果環境有任何問題，他們都沒有選擇，一定要逗留在那裏，因此發生床蝨事件，希望院方可以解決，有需要檢討和改善管理問題。

阮淑茵又提到，精神病人的處境比較弱勢，尤其是在診所、院舍或住院治療的時候，他們會很擔心若反映意見，會被視為是精神狀況不穩定、變差，接着會影響藥物劑量有機會要增加，或是入院治療的時間會變長。

議員陳凱欣指出，今次牽涉多達10張病床，事情顯然不是短期內發生，其實葵涌醫院在今年1月已出現床蝨問題，如果院方認真地管理衞生環境清潔，在例行巡查時及早發現，就不會蔓延到10張床都出現床蝨，要病人被咬到痛才知道出問題。院方在管理上，尤其是巡查方面需徹底檢視。至於早前的天花倒塌，則牽涉日久失修、以及院方對外公布手法的問題。

陳凱欣強調，香港人口密集，不少家庭或病人可能是來自基層地方，當他們的衣物帶到醫院，是有機會傳播，故相信出現床蝨的未必只有葵涌醫院，醫管局應向旗下所有醫院發出處理床蝨的指示。

葵涌醫院回應《東呼》表示，葵涌醫院表示已安排專業滅蟲承辦商到病房處理床蝨，並採取一系列措施及防止床蝨散播。院方亦會仔細檢視每宗事件成因，研究可行的改善措施，加強當中的管理和監察。