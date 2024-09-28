灣仔海濱長廊展50支復古街燈　配維港海景高樓浪漫「爆燈」

新舊並存、中西共融的灣仔一向是遊客觀光熱點。最近在灣仔海濱長廊出現了50支復古街燈，外形復刻了橫跨1890年至1970年代的8款街燈設計，配上維港靚海景和高樓大廈的景致，不論早、中、晚打卡都浪漫「爆燈」！

記者今日（28日）到復古街燈處一看，50支復古街燈以螺旋形方式圍繞排列，正正在極具紀念價值的「烏繩頭」港鐵列車旁展出，兩者相互配合輝映。拍攝期間記者也見到有不少遊人經過，更有人駐足與復古街燈合照留倩影，記錄下充滿港式情懷的一面。

該50支復古街燈將會由即日起至明年1月31日展覽，亮燈時間為晚上6時至10時。其實灣仔區與香港電力發展大有淵源，在1890年，香港第一間發電廠投產，坐落於灣仔日、月、星街一帶，街名取材自三字經中的「三光者，日月星」，寓意電力帶來光明，而電力廠首個任務，就是點亮附近50支街燈，這些街燈安裝在海邊，除了照亮街道，亦為船隻指引靠岸的方向。

地點：灣仔「水上運動及康樂主題區」海濱站列車前方

交通方法：會展站A2出口步行約5分鐘；灣仔渡輪碼頭沿鴻興道步行約5分鐘；銅鑼灣港鐵站C出口，經堅拿道西的天橋前往，步程約9分鐘

展出日期：即日至2025年1月31日

亮燈時間：每晚6時至10時