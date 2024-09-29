台北京華城改建弊案　再多2人收押

台灣台北地方檢察院持續偵辦台北京華城改建弊案，上周五（27日）發動第2波搜查，傳喚前台北市長柯文哲辦公室前競總財務長李文宗、威京集團旗下鼎越開發公司前董事長朱亞虎，上周六（28日）依收賄、行賄罪聲押二人。經漏夜偵訊後，台北地方法院深夜開羈押庭，認定李文宗、朱亞虎涉嫌重大，有串證之虞，裁定羈押禁見。案件至今，連同柯文哲在內，已累計收押7人。

檢察官依《貪污治罪條例》向法院聲請將李文宗、朱亞虎羈押禁見，深夜法院裁定通過。周日（29日）凌晨零時許兩人被帶上囚車，送往台北看守所執行羈押程序。

偵查京華城案的專案小組發現，民眾黨主席柯文哲參選總統時的財務長李文宗涉嫌收賄。李文宗不僅是柯文哲辦公室前主任，也是柯文哲的高中同學，交情超過40年，被認為是柯文哲的「大帳房」。李文宗早前遭調查局送辦，以200萬元新台幣（約50萬港元）交保，被限制住居及電子監控。朱亞虎曾任台北市政府兵役局局長，之後轉任鼎越開發董事長。檢方懷疑威京集團透過他當中間人，向李文宗行賄。