違法佔中判囚獲緩刑　移台3年上水　陳淑莊大狀變廚師

被稱為「大狀黨」的公民黨在今年3月底正式解散，而作為該黨前骨幹成員、立法會前議員象的陳淑莊，2021年移居台灣後絕少露面。留台3年終於浮出水面，由以前的大狀轉身成為一間餐廳的主廚，還說「我能成為一個廚師，是一個不可思議的奇迹。」

她昨晚(28日)在社交平台上貼文，指作為律師及議員，在香港，不容許她有時間下廚，況且，她有一位住在同區的老朋友，葉太太十分好客，長期提供晚餐，三菜一湯，而該名朋友的先生下廚，她亦只能在旁觀看，然後吞口水感嘆。

她形容可能以往吃得太好，搬來台灣居住，孑然獨處，最為思念的是香港味道。那天在電話中問朋友，「很想吃你們的食物呀，怎辦好呢？葉太太說，你在我們廚房看了這麽多年，是時候自己動手了。我大吃一驚。我... 我可以做廚師？她笑着回答，對食物有心有感情，肯下苦功，人人都可成為廚師。」

基於這番說話，她自言咬緊牙關，切破指頭，於是在3年之後有了這間餐廳，她亦穿上第一套廚師制服。

身兼大律師的陳淑莊在2014年佔領運動期間，涉及「煽惑公眾妨擾」同「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，在候判期間發現左腦有腫瘤，法官最終將她判囚8個月但准緩刑兩年。大律師公會在去年4月下旬向會員發出通告，指大律師紀律審裁組裁定其行為或致大律師職業名聲受損，已下令譴責陳淑莊，陳已向大律師公會支付14萬港元訟費。