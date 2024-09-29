熱帶風暴逼近台灣發海警　龜山島預警性封島4日

熱帶風暴「山陀兒」周日（9月29日）上午8時位於台灣鵝鑾鼻東南方約510公里海面上，持續向西北方向移動。台灣氣象署當日上午8時30分發布海上颱風警報，不排除同日深夜至周一（9月30日）清晨發布陸上颱風警報。台氣象署預計，山陀兒會在台灣東南方海面北轉，沿台灣東部海面北上，周二至周三（10月1日至2日）距離台灣最近。

台氣象署表示，山陀兒目前中心氣壓978百帕，七級風平均暴風半徑120公里。預料山陀兒未來強度增強、暴風圈有擴大趨勢，很快會變成中度颱風。受東北風及山陀兒外圍雲系影響，台灣周日料有短延時強降雨，基隆北海岸、大台北、東半部地區及蘭嶼、綠島有局部大雨，需注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。另外，蘭嶼、綠島周日有9至10級強陣風，桃園、新竹、恒春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖亦有8至9級強陣風，鄰近海域有較大風浪。入夜後，東半部、蘭嶼、綠島、恒春半島沿海或有長浪。

隨着山陀兒略為增強，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處經龜山島現場勘查後，基於離島臨時碼頭靠泊等安全考量，周日起一連4日預警性封島。內政部公園署玉山公園管理處周日發公告，當日早上8時半起全面禁止入園活動。林業保育署宜蘭分署亦宣布，周日下午5時起，暫停開放宜蘭縣內社區型自然步道；另若宜蘭縣政府宣布停班停課，羅東林業文化園區將配合同步休園。