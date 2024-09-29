西貢新滘西村碼頭投入服務　8新碼頭年底至明年陸續竣工

為方便居民、遊客出行及漁民作業需要，政府推展「改善碼頭計劃」，重建、增建及提升碼頭設施，改善新界及離島對外海上交通，並配合本地藍綠旅遊發展。西貢新滘西村碼頭本月21日正式啟用，發展局助理秘書長(工務政策)梁卓琳表示，碼頭現時有一條往來西貢、滘西村及糧船灣的街渡，於周末及假日營運。惟舊碼頭泊位水深不足，低潮時船隻難以靠泊，而且只有一個簡陋泊位，假期或使用量高時，設施未能配合需求。

土拓署工程師梁國華透露，針對舊碼頭不足，新碼頭重建後既改善泊位水深，又設有3個泊位，其中一個設有斜道，方便有需要乘客上落。新碼頭亦提供多元化的配套設施，包括上蓋、座椅、飲水機、充電設施、Wi-Fi及電子顯示屏等。新碼頭設計時亦已充分考慮環保及可持續發展元素，善用自然光及環保物料，並採用強化玻璃及環保木條建造碼頭上蓋。上蓋亦安裝了太陽能發電板，而碼頭的照明系統會因應不同時段自動調節光度，節省能源。

為切合滘西村的漁村歷史特色，欄杆採用帆船圖案，代表捕魚作業、以船為家的漁民。署方又與村民合作，在電箱上添上美麗彩繪，描畫了村民對滘西村的印象，為碼頭增添色彩和當地情懷。

另外，「改善碼頭計劃」現時涵蓋23個公眾碼頭，其中兩個碼頭已經啟用；10個碼頭正在興建，當中8個將於今年底至2025年期間陸續完成，包括大埔區的荔枝莊碼頭、深涌碼頭、三門仔村碼頭、馬料水渡輪碼頭、西貢區糧船灣碼頭、大嶼山二澳碼頭、馬灣涌碼頭及馬灣石仔灣碼頭；而南丫島榕樹灣碼頭及長洲西灣碼頭則預計於2026年完成。另外，大澳公眾碼頭的改善工程亦將於年底展開；其餘碼頭正在規劃及工程設計階段，會適時有序地推展。