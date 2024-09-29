去年逾萬人亡於心血管疾病　衞生署籲健康生活積極預防

心血管疾病是全球頭號殺手，本港在去年共有11,138宗因心血管疾病引致死亡個案，當中包括7,258宗心臟病死亡個案。今日(29日)是世界心臟日，衞生署呼籲為對抗心血管疾病，市民應奉行健康生活模式，包括保持均衡飲食，每天進食最少5份的水果和蔬菜及限制攝取油、鹽和糖；多做體能活動；不要吸煙及避免飲酒。

衞生署表示，2020年至2022年度人口健康調查，採用Framingham風險模型，預測患上心血管疾病的風險，包括冠狀動脈心臟病、中風、周邊動脈血管疾病和心臟衰竭。結果發現在40至74歲居於社區而沒有相關病徵人士中，心血管疾病屬高風險的比例為18.4%。屬高風險的男性（34.0%）比例遠高於女性（4.9%），並且隨著年齡的增長而上升，從40至44歲的1.1%升至65至74歲的44.5%。

署方又稱，在15歲或以上的人口中，有97.9%表示每天平均進食少於5份的水果和蔬菜，低於世衞的建議；習慣每日吸食傳統煙的人士佔9.1%；定期飲酒（即每周最少飲酒一次）的人士佔8.7%。

此外，2020-22年度人口健康調查顯示，24.8%的18歲或以上人士未能達到世衞建議的帶氧體能活動量，以獲得顯著健康裨益。而超重和肥胖、血壓過高、血糖過高及總膽固醇過高，於15至84歲人士的比例，則分別為54.6%、29.5%、8.5%和51.9%。