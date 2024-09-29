廣東今年錄逾2000登革熱個案　醫生籲市民北上加強防蚊

港人北上消費熱潮未退，作為熱點的廣東省近期卻爆發登革熱感染，截至本月22日已錄超過2,000宗本地感染，包括港人常去的佛山、中山及廣州等。深圳在本月9日至22日期間也有70宗本地感染，有醫生憂慮港人北上有感染風險，或會加劇本港登革熱疫情，建議政府在口岸廣播提醒市民注意。

本港衞生防護中心引述廣東省衞生健康委員會資料稱，廣東省過去3個月登革熱個案增加，今年7及8月份別為233及1220宗，大部分屬本地感染。翻查廣東省各城市衞生健康部門公開資料，今年第38周（9月16至22日）廣東全省新增登革熱感染764宗，較對上一周減少11宗。佛山市錄得最多新增個案，共285宗，皆為本地感染；而港人最常去的深圳就新增33宗。

本港方面，衞生防護中心數據顯示，今年本港共錄得71宗登革熱個案，包括67宗輸入及4宗本地感染，而今年截至本月26日的臨時數字，共有8宗輸入個案是在內地受感染，一人在潛伏期到過廣州，而單是本月20至26日一周內就錄得7宗傳入個案，其中6人潛伏期內曾到佛山，餘下一宗到過印度。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，廣東登革熱高峰期通常是每年6至11月，現時感染個案較多料十一長假期北上的市民，有一定程度感染風險。若本港登革熱輸入個案增加有可能加劇本地感染情況，籲政府和市民警惕，如北上要做好防蚊措施，清晨及傍晚避免前往郊外地區等。