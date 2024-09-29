傳放棄研製無人機轉對美採購　台灣中科院否認

台灣國防科研機構中山科學研究院航空所所長齊立平將於周二（10月1日）離職，台媒報道中科院未來將不再自研自製無人機，改成對美採購。中科院上周六（9月28日）表示，絕無放棄研製無人機，媒體僅自以單一人事調整安排而推論產業政策，實為假訊息。

網媒報道，齊立平與中科院航空所4名副所長將於周二全數離職，新任所長將由過去偏重行政，且與無人機研發專業無關的營運長葉嘉範接任。同時傳出國防部長顧立雄已對中科院下達指示，三軍委製的無人機在完成交期後，後續將不再自製，未來改成對美採購。

中科院指出，中科院銜命負責嘉義民雄航太暨無人機產業園區建置，自當持續為台灣無人機產業未來前瞻規劃，確保產能韌性與技術優勢。中科院自創建以來，自力研發的各項武器裝備與系統，皆通過軍種作戰測評後量產，並不斷優化創新提升，確保台軍戰力與時俱進，軍規無人機相關功能性能，俱已在各式演習中展現，並獲外商探詢邀請共同生產加入國際供應鏈，足見具有一定的產品優勢。台灣無人機產業以滿足防衞作戰需求為第一優先外，同時着眼接軌國際市場。