小童困升降機徒手擘開門自救　家長批監控室無人當值

山西省晉中市近日有小童乘升降機時遇故障被困，經求救長達10分鐘始終未獲回應後，小童最終自行擘開升降機門逃生。涉事小區所屬的社區負責人稱，已與物業管理方溝通，盡快解決監控室值守問題。

小童的父親王先上周六（28日）對內媒稱，上周三（25日）兒子準備上學，乘升降機到一樓時突然遇上故障，升降機門打不開。由於學校不讓學生戴電話手錶上學，所時無法與外界聯絡。小童當時按下升降機內緊急呼救掣，卻一直沒人回應。小童因擔心上課要遲到，於是嘗試把升降機門擘開。王先生稱事發時升降機監控室和傳達室均沒人值守。

涉事升降機維護人員稱，涉事升降機已使用15、16年，經檢查，事故原因為升降機門被石頭卡住。涉事鳳凰新城小區物業管理負責人稱，該小區的升降機由同一家升降機公司負責維修保養。靈石住建局城鄉建設服務中心負責人段先生表示，涉事升降機曾動用物業維修基金進行維修，「去年維修過」。靈石縣市場監管局工作人員回應稱，該局已介入此事，但處理結果不便透露。涉事升降機公司張貼告示稱，故障為升降機變頻器損壞，整體設備老化。目前升降機在維修期間已暫停使用，將於周日（29日）更換損壞設備。