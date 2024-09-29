內地股市漲帶動旅遊消費　年輕上班族成外遊主力

內地股市近日成交活躍，各類指數持續走高。有報道指，股市大漲帶動市民十一假期旅遊預算增加，有網民晒出機票截圖，聲稱「A股太爭氣了，自費給後天機票升艙」。亦有打算全家東京旅遊的網民，由預訂民宿改為「看到東京（鐵）塔」的酒店房。

據春秋旅遊近日披露的數據顯示，截至目前，「80後」、「90後」成為今年十一假期出遊主力，預訂人次已超去年同期。數據顯示，上海本地旅遊人次同比增長逾3倍，上海住宿預訂量同比增長22.2%。出境遊方面，上周五至周日（27至30日）出發的旅行團隊近200個，其中8至13天的長線團佔總團量近6成。廣之旅董事長、總裁趙文志表示，今年十一假期前出發的意願十分強烈，不少遊客通過拼假方式湊出更長的行程時長，預計假期正式開啟時，將出現第二波出遊高峰，行程以5至6天的中短線目的地為主。

據了解，廣之旅今年士假期前出發的出境團當中，20至45歲客群佔團隊總人數過半的有近6成，年輕上班族成為出遊主力。價格是帶動更多年輕人選擇在假期出遊的重要因素。廣之旅收客數據顯示，今年十一出境遊整體價格同比下降20%至30%，提早出發性價比更高。