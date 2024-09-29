長沙灣路陷　涉事喉管1960年敷設　荔枝角道往旺角快線恢復行車

長沙灣今日(29日)凌晨發生爆水管事件。一輛載客的士沿線駛至意外墮入深坑，司機和乘客幸及時逃生。荔枝角道往旺角方向近蝴蝶谷道的道路一度暫時封閉。水務署在今晚6時20分表示，工程團隊正進行緊急維修及相關路面修復工程，已於今午約6時恢復荔枝角道往旺角方向快線的行車，並計劃於明日(30日)早上6時前全面重開荔枝角道往旺角方向的行車線。就這次事件，水務署正進行詳細調查，將於兩周內向發展局提交報告。

水務署在今日凌晨接獲報告，荔枝角道近長沙灣警署往九龍方向行車道有地下水管爆裂，造成一個面積約4米乘4米、深2米的路面下陷。工程團隊今早在執法部門協助及涉事的士車主同意下，已把受事故影響的的士車輛移離現場，並會為的士車主就索償提供適切協助。事件中一名的士司機不適送院檢查，暫時沒有大礙，署方管理層已到醫院探望受事故影響的司機並致以慰問。

水務署在早上完成清理事故現場的積水後，隨即進一步檢視，發現一條連接直徑750毫米的主水管的300毫米的食水供水管出現爆裂，涉事喉管是於1960年代敷設的鑄鐵製食水喉管，供應長沙灣附近一帶的食水。由於水務署得悉事件後隨即派員暫停相關喉管的供水，並進行供水調度，因此事件未有影響附近用戶的食水供應。受事故影響，荔枝角道(往旺角方向)近蝴蝶谷道一度需要全線封閉，同時實行交通改道措施以配合緊急維修工程。

另外，水務署已完成在事故現場附近的荔枝角道往旺角方向進行透地雷達探測，初步探測地下結構狀況沒有異樣；為審慎起見，今明兩日將進一步在荔枝角道往荃灣方向的快線進行透地雷達探測。今年截至8月，水務署共記錄20宗水管爆裂事故。