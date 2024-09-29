中國籃協強化賽風賽紀　接受對假賭黑行為舉報

中國籃球協會近日在中國男子籃球職業聯賽（CBA）新賽季的工作會議上表示，中國籃協將繼續強化賽風賽紀管理工作，落實行業規範，執行聯賽規定，維護職業聯賽公平競爭、順利進行。中國籃協早前對賽風賽紀違規內容做出界定，包括但不限於假球、消極比賽、賭球、黑哨、違反參賽資格（在年齡、性別、身份等方面弄虛作假）、鬧賽、罷賽等總共13項違規行為。

上周五（27日）在北京舉行的工作會議上，中國籃球協會競賽部部長肖紅安傳達了中國籃協賽事管理及賽風賽紀工作的要求，具體舉措包括：針對性地對聯賽紀律準則進行修改完善，特別對「惡意傷人、歧視言行、違法」等惡劣行為增加處罰力度；暢通信訪和舉報渠道，接受各方對賽事中「假賭黑」等違規違紀行為進行舉報和投訴；明晰爭議判罰的申訴程序，成立裁判監評組，負責聯賽期間裁判員監評、判罰異議認定、公開處罰結果等相關工作。

根據早前發布的《中國籃球協會賽風賽紀管理實施細則（試行）》，中國籃協接受各方對籃球賽事中假賭黑等違規違紀行為進行舉報和投訴。社會大眾可查詢中國籃協官網公布的舉報渠道資訊提供相關舉報線索和證據。