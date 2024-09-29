韓報告稱　華網民疑有組織地發布貶韓言論

南韓傳媒周日（29日）報道，當地一份研究報告聲稱，有中國網民疑針對中韓兩國之間形成競爭關係的產業相關新聞報道和貼文，有組織地發布負面留言操縱輿論。有關留言主要貶低南韓產品、對中國產品給予好評，情況更有增長趨勢。

加圖立關東大學警察行政學系教授金恩永和國立昌原大學國際關係學系教授洪錫勳率領的研究小組日前發布題為《韓中競爭產業領域認知戰情況》的報告。小組從去年7月至今年8月，對在NAVER、YouTube、NATE等網絡平台上的韓中產業競爭相關新聞報道的留言進行分析。

報告指出，在NAVER發現的疑似中國網民的77個帳號分為兩個小組，並在核心用戶的協調下有組織地留言。核心用戶包括「Chen Yang」（後改為123456789）、「Chen Wei Chi」、「xuf」和「Seoul Breeze」。報告發現，從幾年前開始涉及電動汽車、智慧手機等韓中形成競爭關係的產業領域出現類似的負面留言，近期抹黑詆毀韓方的留言增多。

報告對留言分析，並將有關操縱輿論行為分為震懾、挑撥離間和淡化批華韓媒的影響力三大類。當中「中國汽車品質大幅提升了，誰會買現代汽車？早點關門才不賠錢」、「美國會背叛或利用南韓現政權推行親美、親日政策，逐漸變成美日的屬國」等留言是典型的例子。研究指出，需要針對這些留言建立數據庫和分析機制，以有效應對新形態的認知戰，並呼籲政府積極制訂對策。